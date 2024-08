Austausch: Austro-Spion für Russland freigekommen

Mit gefälschten argentinischen Dokumenten als Ludwig G. und Maria Rosa Mayer M. hatten sich der gebürtige Österreicher und seine Ehefrau – beide Mitte 40 – mit einer Online-Kunstgalerie und einem IT-Unternehmen eine perfekte Fassade aufgebaut. In einem Haus in einer ruhigen Gegend der slowenischen Hauptstadt Laibach führten sie ein unauffälliges Leben. Nachbarn ahnten nicht, dass in Wirklichkeit „Schläfer-Agenten“ nebenan wohnten.