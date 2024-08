Der „Tiergartenmörder“ ist ein russischer Agent

Putin nahm Mörder öffentlich in Schutz

Krassikow hatte 2019 in einer Parkanlage im Berliner Stadtteil Tiergarten einen Georgier getötet, der in Deutschland Schutz gesucht hatte. Russlands Präsident Wladimir Putin nahm den Mörder öffentlich in Schutz, weil dieser aus russischer Sicht einen Staatsfeind beseitigt hatte. Krassikow ist laut dem CDU-Sicherheitsexperten Roderich Kiesewetter ein langjähriger Kollege, Freund und Partner von Putin.