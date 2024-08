US-Journalist hinterließ Putin pikante Botschaft

Im Gegenzug für die Freilassung politischer Gefangener und Kremlkritiker ließen Deutschland, die USA und Partnerländer einen verurteilten Mörder und unter Spionageverdacht stehende Häftlinge aus Russland gehen. Gershkovich, der ehemalige US-Soldat Paul Whelan und die US-Journalistin Alsu Kurmasheva kamen in der Nacht auf Freitag in den USA an. Zuvor waren bereits 13 Personen in Köln gelandet.