ÖBB planen „PV-Monster“ in der Hochwasserzone

Spannend ist natürlich, dass der Projektbetreiber die ÖBB ist. Die Österreichischen Bundesbahnen fallen in die Zuständigkeit der Ministerin für Mobilität, Leonore Gewessler. Dass die Grüne Bundesministerin auf EU-Ebene für das Renaturierungsgesetz stimmt und andererseits in Enns ein bestehendes Ökosystem mit einer Fläche von über 20 Hektar zupflastern will, passt einfach nicht zusammen.

Rudi Höfler, Ennser VP-Vizebürgermeister