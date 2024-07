Russen-Angriff auf Kiew mit über 40 Kampfdrohnen

Ukrainischer Angriff auf Waffenlager in Russland

Das ukrainische Militär wiederum griff nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch ein Lager für Waffen und andere militärische Ausrüstung in der russischen Oblast Kursk an. Kursk grenzt an die Ukraine und war wiederholt Ziel ukrainischen Beschusses.