Amazon schließt Logistik-Standort in Deutschland

Neben den derzeit noch fünf Logistikzentren (Werne, Rheinberg, Dortmund, Mönchengladbach und Oelde) hat Amazon in Nordrhein-Westfalen noch 14 Verteilzentren sowie die beiden Sortierzentren in Krefeld und Witten – plus Dormagen, was aber bald wegfallen soll. In Aachen gibt es zudem ein Entwicklungszentrum.