„Held von Villach“ soll Staatsbürger werden

Niemand erinnert sich gerne an jenen Tag zurück, als in der Villacher Innenstadt plötzlich Panik ausbrach. Ein radikalisierter Syrer (21) attackierte Unschuldige, stach mit seinem Messer auf mehrere Menschen ein und tötete dabei einen 14-Jährigen. Fünf Verletzte forderte das islamistische Attentat in der Draustadt im Februar. Und es hätten noch mehr sein können, hätte nicht ein Essenslieferant – selbst Syrer – sofort reagiert und den Attentäter mit seinem Auto niedergefahren.