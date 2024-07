Ungebremster Auffahrunfall legte Westautobahn lahm

Ein 21-jähriger Lenker eines Klein-Lkw fuhr am Donnerstagnachmittag ungebremst auf ein vor ihm liegendes Auto auf. Das in Fahrtrichtung Salzburg „abgeschossene“ Fahrzeug mit zwei Insassen wurde nach dem Aufprall in die Leitplanke katapultiert und anschließend quer auf die Fahrbahn geschleudert.