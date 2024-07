Herzogin Meghan bringt Lifestyle-Show auf Netflix

Im Jahr 2022 veröffentlichte Netflix die Doku-Serie „Harry & Meghan“. In den sechs Folgen erzählt das Herzogspaar von Sussex, was sie zu ihrem Abgang aus Großbritannien bewogen hat und wie sie ihn selbst erlebt haben. In der Doku, die natürlich weiterhin abrufbar ist, geben die beiden auch Einblicke in ihr Haus in Montecito und ihr Familienleben mit den Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3).