„Tennis droht der Absturz zum Halbjahressport“

Ganze 40 Prozent weniger Hallenplätze in 15 Jahren: Das ist die traurige Bilanz des boomenden Tennissports in Salzburg. Mit dem Auszug von Gerald Mandl aus dem Anifer Tennispoint wird die Situation verschärft. Der dortige Eigentümer will drei Plätze schließen. Die „Krone“ berichtete.