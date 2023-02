„Zukunft der Tennishalle ist der Tragluft-Ballon“

Die „Krone“ hat berichtet: In Anif muss Tennis-Veteran Gerald Mandl im Oktober 2024 nach 20 Jahren als Headcoach und Tennisschulbetreiber ausziehen. Anlagen-Besitzer Erich Quehenberger, der in Nähe der Alpenstaße neben dem großen Tennisanwesen mit sechs Hallenplätzen ein Hotel, ein Restaurant und Hallen-Kinderspielplätze betreibt, will den Filzkugel-Betrieb zukünftig alleine führen. Der Bericht hat im Bundesland eine Diskussion über Tennishallen ausgelöst: Wie sind sie zu finanzieren. Sind sie überhaupt noch zu finanzieren?