Dieser Kreis schließt sich für den Kapitän des GAK

„Krone“: Marco, der GAK ist zurück in der Bundesliga. Wie klingt das für dich?

Marco Perchtold: Für den ganzen Verein ist es eine wunderschöne Sache, da geht ein Traum in Erfüllung – für den Klub, uns Spieler und die Fans. Man ist nach 17 Jahren zurück in der Bundesliga. Jeder brennt für diese Aufgabe.