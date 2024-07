Es wird noch heißer! 35 Grad in Österreich möglich

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen spürbar an. Meteorologe der UBIMET Austria prognostiziert sogar am Mittwoch in jedem Bundesland Höchstwerte über 30 Grad. „Im Westen wird der Höhepunkt der Hitze am Mittwoch mit 35 Grad in Innsbruck erreicht, am Donnerstag sind dann auch ganz im Osten ähnliche Höchstwerte in Sicht“.