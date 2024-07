Peinlich! Altach fliegt bei Donaufeld aus dem Cup

Nach Seitenwechsel brachte Standfest Gebauer und Lukacevic für die wirkungslosen Fridrikas und Bahloul. Das zeigte aber auch nicht die erhoffte Wirkung, Die Wiener hatten wenig Mühe, den Vorarlberger Bundesligisten in Schach zu halten. Erst nach gut einer Stunde kamen die Rheindörfler durch Santos und Fadinger zu zwei Möglichkeiten, die Wiener setzten aber in der Nachspielzeit mit dem zweiten Treffer den entscheidenden Schlusspunkt. Insgesamt war der Auftritt der Altacher in Wien alles andere als bundesligareif.