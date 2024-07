Das Letzte aus beiden Welten

ANDERERSEITS sind Regierungen – gleich mit welcher koalitionären Zusammensetzung – eben dafür da, um Probleme zu bewältigen und allenfalls auch Krisen zu managen. Und da kann man der türkis-grünen Bundesregierung nun am Ende ihres Wirkens nicht das beste Zeugnis ausstellen. Das Land geht nun in das dritte Jahr einer Rezession, im Bereich der Inflation sind wir in der EU bei den Schlusslichtern, und ein guter Teil der Regierungsprojekte wurde auf die lange Bank geschoben.