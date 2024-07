Rad-Klassiker in Wels ist auch ein großes Vorbild!

Wobei eine Verpflichtung stets eine Geldfrage ist. So verzichtete man auf Tour-Helden Biniam Girmay aus Eritrea, der nach den Etappensiegen bei der Tour de France trotz Einigung plötzlich viel zu hohe Forderungen stellte. „Da machen wir nicht mit, auch wenn Geld in Wels vorhanden ist“, betont Resch, der generell ein Loblied an die Messestadt singt: „So problemlos wie in Wels wünsche ich es mir bei anderen Veranstaltungen auch!“