Pilnacek-Bericht ++ Wetterchaos in Lignano

Die Pilnacek-Kommission hat am Dienstag ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und: In Lignano Sabbiadoro hatte die Feuerwehr nach einem Unwetter mit umgestürzten Bäumen und Überschwemmungen zu kämpfen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 23. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.