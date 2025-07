„Nicht mehr sicher gefühlt!“ Neuer Job nach Eklat

„Wir wussten, dass wir dieses Land verlassen mussten“

Schließlich habe sie eine herausfordernde Zeit hinter sich, sie habe sich zuletzt in ihrer Heimat „nicht mehr sicher gefühlt“, schildert die Kanadierin. „Das ist die bittere Wahrheit. Es war sehr schwer für meine Familie, und damit muss ich leben. Die Leute klopften an meine Tür und anderes, und ich habe einen kleinen Sohn. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Es war sehr schwierig“, so Priestman. Nachsatz: „Wir wussten, dass wir dieses Land verlassen mussten.“