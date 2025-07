Caritas kritisiert Kürzungen bei Entwicklungshilfe

Darüber hinaus wurden massive Einsparungen in den kommenden Jahren beschlossen. „Man spart in Österreich bei der humanitären Hilfe und Entwicklungshilfe am stärksten. Während andere Bereiche um 15 Prozent gekürzt werden, sind es hier 32 Prozent. Das ist keine verantwortungsvolle und vorausschauende Politik“, kritisierte der Caritas-Vize. Studien zeigen, dass die Einstellung der US-Hilfsgelder in den kommenden fünf Jahren 14 Millionen Tote zur Folge haben könnte.