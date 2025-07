Entlassener Häftling ging auf große Einbruchstour

Seit Mai war es in Innsbruck und den Bezirken Innsbruck-Land sowie Kitzbühel zu einer auffälligen Häufung von Einbrüchen in Gastro-Betrieben und Firmen gekommen. „Aufgrund der festgestellten Einbruchsmethoden, der betroffenen Gewerbebetriebe sowie insbesondere aufgrund der gesicherten Spuren an den Tatorten konnte schließlich ein 38-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger identifiziert werden“, so die Ermittler vom LKA Tirol.