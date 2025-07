Österreicher (79) stirbt bei Absturz in Italien

Tragisches Ende einer Wanderung in den Dolomiten: Ein 79-jähriger Österreicher ist am Dienstagabend bei einem Ausflug zur italienischen Berghütte Pian de Fontana tödlich verunglückt. Der Mann stürzte auf einem steilen Abschnitt rund 20 Meter in die Tiefe – für ihn kam jede Hilfe zu spät.