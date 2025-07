Mysteriöser Absturz auf Straße gibt Rätsel auf

Zu dem mysteriösen Vorfall kam es am Dienstagnachmittag in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel). Ein Autolenker war gegen 16 Uhr auf der B170 Brixentalstraße in Richtung Wörgl unterwegs, als er im Bereich Hopfgarter Wald beobachtete, wie ein Mann von einem Hang auf die Fahrbahn stürzte.