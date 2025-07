„Es ist eine schreckliche und schlimme Nachricht“

Die Suche nach der im Karakorum-Gebirge in Pakistan verunglückten Dahlmeier wurde am Mittwoch in der Früh fortgesetzt. Die Sorgen sind groß, denn auf rund 5700 Metern Höhe herrschen Minusgrade und es liegt Schnee. Dahlmeier war bereits am Montag durch Steinschlag am Laila Peak verunglückt.