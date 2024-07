Der Konjunkturhimmel lichtet sich nur langsam

Blick in die Zukunft

Das bildet sich auch in den Detailergebnissen ab: Sieben von zehn befragten Betrieben beurteilen die aktuelle Geschäftslage genauso schlecht wie im Vorquartal, ebenso jeder zweite den Auftragsbestand und die Auslandsaufträge. Mit 57 Prozent werten auch mehr als die Hälfte der Befragten die Ertragssituation als genauso schlecht wie im letzten Quartal. Der Blick in die Zukunft ist ebenfalls von Pessimismus geprägt: Neun von zehn Befragten sehen die Geschäfts- und Ertragslage in sechs Monaten unverändert, genauso die Produktionstätigkeit und die Produktionskapazitäten in drei Monaten. Nur 18 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in drei Monaten mit steigenden Verkaufspreisen.