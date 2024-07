Dieb krachte auf Flucht in Polizeiauto

Auf frischer Tat ertappt wurde die Bande am Sonntag zu Mittag. Die Ungarn hatten es auf Alteisen, Kupferreste und gebrauchte Elektrogeräte abgesehen. Als sie sich nach einem Einbruch in eine Haustechnikfirma in Güssing mit der Beute in zwei Pkw aus dem Staub machen wollten, kam ihnen die Polizei in die Quere.