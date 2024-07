Reynolds: Viertes Kind hat ungewöhnlichen Namen

Großes Geheimnis seit Februar 2023

Das Baby des „Gossip Girls“ und dem „Deadpool“-Star war am 12. Februar 2023 zur Welt gekommen. Namen und Geschlecht ihres Kindes ließen sich die Promieltern aber nicht entlocken. Weshalb die Fans sich sehr genau die Texte von Taylor Swifts neuen Album anhörten – in der Hoffnung, dort den Namen zu erhören. Der Hintergrund: In ihrem Sohn „Betty“ hatte Swift 2020 die Namen der drei Töchter ihrer guten Freundin Blake aufgezählt.