Mit dem fittesten Trainer in Richtung Neustart

Das tut er auch mit seiner Frau Mari, einer TV-Journalistin und -Produzentin aus Estland. „Wir haben uns in einem Restaurant in Berlin kennengelernt“, schwelgt Fleming in Erinnerungen. Auch sportlich. Schließlich endete seine Zeit als Assistant-Coach der Eisbären Berlin 2021 mit dem Titel in der deutschen DEL. Headcoach war damals sein kanadischer Landsmann Serge Aubin. Der wiederum führte die Caps 2017 zum Titel.