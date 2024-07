Tolles Geschenk! Kärntnerin erstmals am Podest

Mattea Pötzi feierte am Freitag ihren 24. Geburstag – und beschenkte sich selbst! Die Villacherin schaffte es beim Lead-Weltcup in Briancon (Fr) just an ihrem Ehrentag erstmals in ihrer Karriere aufs Weltcup-Stockerl. Jetzt nimmt sie die EM in der Schweiz ins Visier – und geht davor erstmal zwei Wochen Felsklettern.