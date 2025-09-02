Neuer Verein will Zentrum für Vielfalt schaffen

Wir sind anders – und das ist gut so“, lautet der klingende Name eines neuen Vereins, der von Sabine Kogler und Sandra Onofre im Juli gegründet wurde. Mit Sitz in Guttaring wollen die beiden Gründerinnen eine Begegnungsstätte schaffen, in der Kindern und Jugendlichen eine qualitative Auszeit in einem entspannten Umfeld geboten wird.