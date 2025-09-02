Vorteilswelt
Unterstützer gesucht

Neuer Verein will Zentrum für Vielfalt schaffen

Kärnten
02.09.2025 16:00
Kinder und Jugendliche können sich eine entspannte Auszeit gönnen. Infos: verein.wirsindanders@gmx.at
Kinder und Jugendliche können sich eine entspannte Auszeit gönnen. Infos: verein.wirsindanders@gmx.at(Bild: zVg)

In Guttaring fördern Sabine Kogler und Sandra Onofre mit dem neu gegründeten Verein „Wir sind anders – und das ist gut so“ Kinder und Jugendliche in einem entspannten Umfeld.

Wir sind anders – und das ist gut so“, lautet der klingende Name eines neuen Vereins, der von Sabine Kogler und Sandra Onofre im Juli gegründet wurde. Mit Sitz in Guttaring wollen die beiden Gründerinnen eine Begegnungsstätte schaffen, in der Kindern und Jugendlichen eine qualitative Auszeit in einem entspannten Umfeld geboten wird.

Unterstützung für die ganze Familie
„Besonders durch unsere Arbeit mit neurodivergenten Kindern und Jugendlichen wurde uns bewusst, wie herausfordernd der Alltag oft ist – nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für ihre Familien“, erzählen die engagierten Frauen, die über langjährige Erfahrung im pädagogischen Bereich verfügen.

„Besonders wichtig sind uns unsere reitpädagogischen Angebote“, betonen Kogler und Onofre, die nun um Unterstützung aufrufen: „Jede Form der Hilfe zählt – Jahresmitgliedschaft, Tierpatenschaften, Futter- und Materialspenden sowie engagierte Menschen, die sich mit ihren Fähigkeiten einbringen können.“ Ein Platz, an dem Vielfalt nicht nur willkommen, sondern auch gefeiert wird.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Kärnten

Mehr Kärnten
Unterstützer gesucht
Neuer Verein will Zentrum für Vielfalt schaffen
Kammerlichtspiele
Von Rock bis Rezitation: Ein Potpourri der Genres
Spesen und Körberlgeld
Trotz Aus: So profitiert WAC von der Europa-Quali
„KärnThema“
1,66 Prozent für die Stadt – der Rest fürs Land
Abenteuer Lesen
Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu
