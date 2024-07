„Obdachlose sind Hitze schutzlos ausgeliefert“

An der 30-Grad-Marke kratzte am Freitag das Thermometer der Landeshauptstadt. Am Samstag sollen es laut Wetterbericht 29 werden. Für den Sonntag sind erneut 27 Grad prognostiziert. Wer kann, flüchtet sich ins Freibad oder sucht in den eigenen vier Wänden Zuflucht vor der Hitze und schaltet Ventilator oder Klimaanlage ein. Eine Personengruppe, der das nicht möglich ist, sind Menschen, die von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffen sind.