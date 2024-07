EU-Kommissar: SPÖ & NEOS für öffentliches Hearing

Dem nicht genug brachten die Grünen auch den in der ÖVP umstrittenen Othmar Karas empfehlen zu wollen. Zuvor schlug bereits NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger Karas (ihren ehemaligen Chef) für den Posten vor. Jetzt erhöht auch die SPÖ den Druck. „Es ist kein Naturgesetz, dass die ÖVP den EU-Kommissar stellt. Wir fordern eine transparente Auswahl. In einem öffentlichen Hearing von zwei bis drei Personen soll die Mehrheit des Hauptausschusses eine Wahl treffen, wer die europapolitisch kompetenteste und am besten geeignete Person ist“, so SPÖ-Chef Andreas Babler.