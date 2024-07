Jeder zweite Asylwerber ist minderjährig

Zahlen in Europa leicht rückläufig

In Europa gab es im ersten Halbjahr 2024 fast gleich viele Anträge wie im Vorjahr. Ein starkes Plus verzeichnen Griechenland (77 Prozent) und Italien (32 Prozent). Hochgerechnet auf die Bevölkerung liegt Österreich in der Statistik auf dem siebten Platz.