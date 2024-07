Bildungsministerium plant Deutschförderklassen

Viele Analphabeten aus Syrien

In Wien, wo es die meisten Familienzusammenführungen von Migrantinnen und Migranten gibt, wurden bereits mit März sogenannte „Orientierungsklassen“ eingeführt. In denen werden Kinder, die noch nicht schulreif sind, bis zu zwei Monate lang auf den Regelunterricht vorbereitet. An den Pflichtschulen Wiens wurden zwischen Jänner 2023 und Februar 2024 mehr als 4000 Kinder und Jugendliche aufgenommen, die durch Familiennachzug gekommen sind. Danach kamen monatlich etwa 300 dazu, zuletzt sind die Zahlen wieder zurückgegangen.