Kinder bis sieben Jahre sind größte Gruppe

Geteilte Meinung zu externen Förderkräften

Der Einsatz externer Förderkräfte wird allerdings nicht in allen Kindergärten gerne gesehen. „Beziehung statt externer Förderkräfte“, hieß es etwa kürzlich auf der Plattform Educare, die mehr Fördermittel für das pädagogische Personal in elementaren Bildungseinrichtungen forderte. Sprachförderung müsse direkt in den Alltag der Kinder integriert werden. Auch beim Netzwerk Elementarer Bildung Österreichs (NEBÖ) werden externe Kräfte kritisch gesehen.