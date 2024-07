Klagenfurt-Legende wechselt zu Lokalrivale WAC

Die in Klagenfurt beheimatete Akademie des WAC muss für Trainings nun bekanntlich nach St. Veit ausweichen, mietet aber einen neuen Trainingsplatz in Waidmannsdorf an – und tut sich bei der Bus-Suche nicht leicht. In St. Veit hat der WAC ein neues Internatsgebäude im Blick – und einen interessanten Trainer an Bord.