Zammelsberg: Erinnerung aus Stein für Wortkünstler

Das Festprogramm beginnt am Donnerstag, 14. August (19.30 Uhr), im Kultursaal Weitensfeld/Gurktalerhof mit einem Festakt, mit einer Ausstellung von Eindrücken aus den vergangenen Jahrzehnten, mit Büchertisch und Präsentation des siebenten Sammelbandes der DGZ. Musikalisch gestalten den Abend der Singkreis Ars Musica Althofen und das 78er Klarinettenquartett.

Am Freitag, 15. August, feiern die Literaten und Gäste um 9 Uhr in der Pfarrkirche in Weitensfeld Gottesdienst und treffen einander danach zu Lesungen im Kultursaal. Nach dem Mittagessen werden im Dichterhain am Zammelsberg die Gedenksteine enthüllt und der Ehrenkrug vergeben.

Musikalisch erfreuen der Kärntner Viergesang und die Alphornbläser Valcanale.

Danach beginnt das schon traditionelle offene Singen mit Ilse Storfer-Schmied.