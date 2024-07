Dave Bautista klaute Outfits von „My Spy“-Filmset

Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“) spielt auch in der Neuauflage „My Spy: The Eternal City“ den hart aussenden JJ mit dem weichen Kern: „Er ist in diesem Teil komplett im Papa-Modus angelangt“, beschreibt Bautista die Entwicklung seiner Figur. Dass der Dreh zu einem großen Teil in Rom stattfand, kam dem Schauspielstar sehr gelegen: „Ich war wahnsinnig viel shoppen. Eigentlich jeden Tag. Ich hatte meine Unterkunft in der Nähe der Spanischen Treppe und ich dachte jeden Tag nur: ,Oh, da ist noch ein Tiffany. Ach, und dort ist Louis Vuitton.’“ Dabei wurde nicht nur eingekauft, sondern auch das eine oder andere vom Filmset entwendet: „Es kann sein, dass ich da diese eine Jacke habe. Und eine Hose. Und Schuhe. Naja, seien wir ehrlich, diese Outfits hätten doch außer mir eh keinem gepasst.“