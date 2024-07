Kidman: „Ich brauchte Liebe, Spaß und Lacher“

Aber sie habe das gebraucht, so Kidman: „Meine Psyche brauchte ganz dringend etwas Liebe, Spaß und Lacher. Ich wollte schon lange eine Rom-Com machen, ich komme so selten dazu.“ Als sie dann das Skript gelesen habe, sei ihr gleich klar gewesen: „Das ist genau das, was ich jetzt brauche und machen muss.“ Kidman hatte bereits zuvor einmal mit Efron gearbeitet: „Ich kenne ihn seit Langem, und wir tun uns einfach sehr leicht miteinander. Ich fühle mich sehr wohl mit ihm, und er ist sehr albern, was ich wirklich liebe.“