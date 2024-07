Vier Monate Training für nackte Tischtennis-Szene

Wer kennt es nicht? Was als harmonischer Abend bei Uno, Siedler von Catan oder Tabu begann, wird schnell von überzogenem Ehrgeiz, Neid und Wut überschattet, wenn sich zeigt, wer die schlechten Verlierer in der Gruppe sind. Ähnlich geht es auch in der Komödie „Spieleabend“ (ab sofort auf Netflix) zu. Mit einem verschärfenden Element: Der Fahrradladenbesitzer Jan soll in diesem Rahmen die Freunde seiner neuen Liebe Pia kennenlernen. Doch weil Jan im Gegensatz zu Pias Freunden nicht zum Bildungsbürgertum gehört, kommt Schadenfreude auf und es geht mit der Stimmung rasch bergab ...