Robert Stadlober als Goebbels: „Manischer Ritt“

Goebbels wird fulminant von Robert Stadlober verkörpert, der in den intensiven 24 Drehtagen kaum jemals von der Thematik wegkam: „Da gab es keine wirklichen Möglichkeiten für Abstand, das war ein manischer Ritt. Jeder Drehtag ging von in der Früh bis in die Nacht.“ Fordernde Rollen für Stadlober und KarlEinzig bei nächtlichen Spaziergängen durch den Drehort Bratislava kamen positive Gedanken auf: „Da habe ich mir junge Menschen angeschaut, wie sie fröhlich und friedlich miteinander gefeiert haben und dachte: All diese grauenhaften Vorstellungen davon, wie eine Welt zu sein hat, die haben letztlich nicht gewonnen. Wir haben gewonnen.“ Mit der Uniform habe er sich Goebbels jedes Mal gleichsam übergestreift: „Ich habe diese grauenhafte Uniform angezogen und dann war ich wieder drin. Ich hatte auch einen Spezialschuh, der diesen Klumpfuß von Goebbels nachgestellt hat. Das war eine Verkleidung. Es war immer ein theatraler Moment. Ich ziehe mich an und gehe jetzt auf die Bühne und bin auch froh, dann von der Bühne wieder runter zu dürfen.“