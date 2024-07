Der Schwindelzettel bei Olympia liegt immer parat

Die Belastbarkeit steht täglich auf der Probe

Zehn bis zwölf Stunden wird täglich geschuftet. Bei den Winterspielen in Pyeongchang gab’s in den drei Wochen keinen freien Tag. Da steht auch die Belastbarkeit auf der Probe. Aber das ist es wert, ist sich das Sextett einig. „Ich war schon als Kind hinter der Bar und hab ausschenken geholfen. Man hat viele Möglichkeiten, es ist ein cooles Berufsfeld und eine Riesenchance, die Sportler kennenzulernen. Ich spiel’ selbst Fußball und gehe tanzen. Ich verfolge das Team in den sozialen Medien und gehe davon aus, dass ich sattelfest bin. Ich bin ein Fan von Lukas Weißhaidinger – vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass ich mir das Kugelstoßen anschauen kann“, freut sich Serina Naji auf den Trip in die Stadt der Liebe.