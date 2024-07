140 Syrer und Afghanen reisten 2023 freiwillig aus

Zuletzt hatte der Verfassungsgerichtshof es für zulässig erklärt, einzelne Personen wieder nach Afghanistan abzuschieben. Das Argument: Die Situation unter dem Taliban-Regime habe sich bis zu einem gewissen Grad stabilisiert. Das Leben und die Unversehrtheit der Menschen in dem Land seien nicht mehr durch internationale oder innerstaatliche Konflikte bedroht. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) würde zudem gerne wieder in sichere Regionen in Syrien abschieben.