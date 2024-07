Blinken: Zahl der Toten bleibt „unannehmbar hoch“

„Es werden in diesem Konflikt aus unserer Sicht weiterhin viel zu viele Zivilisten getötet“, sagte Sprecher Matthew Miller am Dienstag. So waren am Samstag bei israelischen Luftangriffen mehr als 90 Menschen in einem Lager nahe der Stadt Khan Younis getötet worden. Journalistinnen und Journalisten berichteten, dass regungslose Körper von Kindern aus den Trümmern gezogen worden seien. Die israelische Armee sagte dazu, dass sich der Angriff gegen zwei hochrangige Hamas-Führer und „Drahtzieher“ des Übefalls vom 7. Oktober gerichtet hätte.