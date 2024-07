Staatsanwalt schmettert Strafantrag gegen EVN ab

Und: „Zudem war kein Vorsatz auf unrechtmäßige Bereicherung feststellbar.“ Kunden hätten in Folge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sehr wohl mit einer Teuerung rechnen müssen. Der Anfangsverdacht eines Schädigungsvorsatzes lag demnach einfach nicht vor, heißt es in dem Schreiben, das auch der „Krone“ vorliegt, weiter.