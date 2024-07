Aufsteigender Riese stolpert über eigene Probleme

2021 wuchs die chinesische Wirtschaft um 8,4 Prozent, ein Jahr später immerhin noch um drei Prozent. Zahlen, von denen man im Westen nur träumen kann. Und dennoch sind die Finanzmärkte in heller Aufruhr. Denn seit 1976 war das Wirtschaftswachstum bei Asiens Riesen nicht mehr so gering wie jetzt. Und auch sonstige Parameter deuten darauf hin, dass das Wirtschaftswunder von Xi Jinping bald ein Ende findet. Ein Ende, das auch die restliche Welt in eine Disbalance bringen würde.