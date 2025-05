Der Förderdschungel bleibt trotz Spar-Budgetplan

Zweitens schnellen die Förderungen seit Jahren auch wegen des Föderalismus in die Höhe. „Das Grundproblem ist: Einnahmen und Ausgabenverantwortung sind nicht in einer Hand“. Der Bund nimmt das Geld ein, die Länder geben es großzügig aus, während die Regierung etwas die Kontrolle verliert. Köppl-Turyna warnt: „Die Abschaffung einzelner Förderungen sollte nicht zur Einführung ähnlicher Förderungen in anderen Gebietskörperschaften führen.“