Schnäppchenjäger sind jetzt im Einkaufsrausch

Das wechselhafte Wetter im Frühling trug dazu bei, dass die Bestände an sommerlicher Kleidung in den Textilgeschäften höher sind als geplant. Die massive Konkurrenz durch die chinesischen Online-Anbieter bremste das Geschäft ebenfalls. Die Umsätze blieben unter den bisherigen Erwartungen. Der gesamte Non-Food-Handel erzielte im ersten Quartal 2024 abermals ein nominelles und reales Umsatzminus, seither geht es nur sehr langsam bergauf. „Derzeit sieht man im gesamten Modehandel viele rote Preise, quer durch die Sortimente“, weiß Rainer Will, Chef des Handelsverbandes. Eine erfreuliche Ausnahme waren die Kaufimpulse, die der Handel durch die Fußball-EM erhielt. „Wir rechnen dadurch letztlich mit einem Mehrumsatz von etwa 150 Mio. Euro“, so Will. Vor allem der Elektrohandel konnte im TV-Segment seine Umsätze deutlich steigern.