61 Bewohner wurden aus Altenheim übersiedelt

Evakuierung

Aus Sicherheitsgründen wurden die insgesamt 61 Heimbewohnern am Samstagnachmittag aber vorübergehend in einem Haus in Schärding untergebracht werden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand dabei im Einsatz. Die Übersiedelungsaktion verlief glücklicherweise ohne Zwischenfälle. Wann die Senioren wieder zurück in ihr Heim können, stand am Samstag noch nicht fest.