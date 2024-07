Geständnis: Brand vor Schule in Höchst gelegt

Jener Brand, der in der Nacht auf Freitag vor einer Schule in Höchst gelegt worden war, ist nun aufgeklärt: Die Feuerwehr wurde per Brandmeldeanlage um 1.30 Uhr von dem Feuer alarmiert. Als die Einsatzmannschaften vor Ort eintrafen, war der angerichtete Schaden bereits hoch: Zwei Papiercontainer, die direkt vor der Schule platziert waren, brannten. Durch die Flammen erhitzte sich die Fassade des Gebäudes, die Glasscheiben sprangen, Rauchschwaden zogen in das Schulgebäude.