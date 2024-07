So manipuliert Politik bei Pflege und Gesundheit

In einem Verhaltensmuster ähneln Spitzenpolitiker und -manager einander mitunter. Gibt es eine Einigung auf einen Kompromiss oder Plan und wird dieser extern (Politik) oder intern (Wirtschaft) verkündet, gilt das bereits als Erfolg und erledigt. Dabei kommt das Schwierige erst: die zähe Umsetzung. Das gilt in Österreich etwa für unzählige „Reformen“, also neue Steuergeldverteilungsschlüssel zwischen Bund und Ländern, speziell im Gesundheitsbereich, in dem es um Milliarden – und um Menschenleben – geht.